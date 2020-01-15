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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 19:24
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Убийство 3-летнего сына депутата: за "голову" заказчика дадут вознаграждение

Убийство 3-летнего сына депутата: за "голову" заказчика дадут вознаграждение (10 новостей)

«Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал деньги за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына»

Депутат облсовета Киева Вячеслав Соболев, чей 3-летний сын погиб от выстрела в декабре 2019 года, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика покушения на убийства. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 15 января, передает "Интерфакс-Украина". 

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", - заявил Соболев и добавил, что если такую информацию получит полиция, то эти деньги будут направлены на техобеспечение или другие нужды полиции. 

По его словам, у него есть информация, что два человека, которые причастны к убийству, находятся на воле. Он добавил, что минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

Адвокат Соболева Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и обновить перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. Он добавил, что потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

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2 декабря правоохранители задержали двоих подозреваемых в покушении на Соболева.

Как оказалось, подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в 8-ом отдельном батальоне "Аратта". Более того, этого предполагаемого убийцу лично награждал Порошенко, будучи президентом.

Обновлено в 18:44 «Я хотел бы предложить следующее: если кто-то даст нам информацию, подтверждающую заказчика убийства, мы с женой выплатим вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, то я при всех говорю, что мы готовы эти деньги потратить на технические…

Обновлено в 19:24 Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына. Об этом сообщает "Украина сейчас". Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить 2 млн грн. Если заказчика установит полиция, то эти деньги уйдут на нужды ведомства. Также Вячеслав Соболев добавил, что

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство 3-летнего сына депутата: за "голову" заказчика дадут вознаграждение»
Фото Депутат Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.01.20, 13:56 Депутат Киевского облсовета Соболев готов заплатить 2 млн гривень за информации о заказчике покушения на его семью, в результате которого погиб его сын."Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 14:00 Депутат киевского областного совета Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 14:16 Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.01.20, 14:37 2 млн грн вознаграждения обещает депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев за информацию о заказчике преступления, во время которого погиб его 3-летний сын. Если такую ​​информацию получит…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  15.01.20, 15:59 Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал деньги за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына
Голос.UA Голос.UA  ·  15.01.20, 16:12 Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика покушения на него, во время которого погиб его трехлетний сын. Об этом он сказал на…
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 18:24 Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.«Могу…
Facenews Facenews  ·  15.01.20, 18:44 Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна объявили вознаграждение в 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства их трехлетнего сына Александра, погибшего 1 декабря прошлого…
Новый Регион Новый Регион  ·  15.01.20, 19:24 Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына. Об этом сообщает "Украина сейчас".  Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую…
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