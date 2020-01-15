Убийство 3-летнего сына депутата: за "голову" заказчика дадут вознаграждение (10 новостей) «Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал деньги за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына»

Депутат облсовета Киева Вячеслав Соболев, чей 3-летний сын погиб от выстрела в декабре 2019 года, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика покушения на убийства. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 15 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", - заявил Соболев и добавил, что если такую информацию получит полиция, то эти деньги будут направлены на техобеспечение или другие нужды полиции.

По его словам, у него есть информация, что два человека, которые причастны к убийству, находятся на воле. Он добавил, что минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

Адвокат Соболева Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и обновить перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. Он добавил, что потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

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2 декабря правоохранители задержали двоих подозреваемых в покушении на Соболева.

Как оказалось, подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в 8-ом отдельном батальоне "Аратта". Более того, этого предполагаемого убийцу лично награждал Порошенко, будучи президентом.

Обновлено в 18:44 «Я хотел бы предложить следующее: если кто-то даст нам информацию, подтверждающую заказчика убийства, мы с женой выплатим вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, то я при всех говорю, что мы готовы эти деньги потратить на технические…

Обновлено в 19:24 Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына. Об этом сообщает "Украина сейчас". Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить 2 млн грн. Если заказчика установит полиция, то эти деньги уйдут на нужды ведомства. Также Вячеслав Соболев добавил, что