  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным
Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· АТО · Убийство · Боец АТО · Бывший боец
Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным

Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным (7 новостей)

«Убийство ветерана АТО Виталия Олешко с позывным Сармат в Бердянске было заказным»

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин назвал убийство бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко заказным. Об этом он заявил сегодня, 9 августа, во время оперативного совещания в Бердянске, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников: от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства», - сказал Аброськин.

В полиции сообщили, что было принято решение об изменении подследственности дела. Так, со вчерашнего дня расследованием занимаются следователи Запорожской области.

Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили
Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

Согласно ходатайству прокуратуры о мере пресечения, следствие подозревает, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным»
Фото Убийство ветерана АТО Олешко в Бердянске является заказным – Аброськин
Фото Аброськин: Следы заказчиков убийства ветерана АТО Олешко ведут за пределы Запорожской области
Фото Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 15:14 У следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко является заказным, однако правоохранители рассматривают 3 основных версии совершения этого преступления,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.18, 15:31 У следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко является заказным, однако правоохранители рассматривают 3 основных версии совершения этого преступления.
Новое Время Новое Время  ·  09.08.18, 15:39 У полиции есть все основания считать, что убийство ветерана АТО Виталия Олешко было заказным, заявил первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.18, 15:39 Убийство ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в Бердянске было заказным
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  09.08.18, 15:49 Убийство бывшего бойца АТО, активиста Виталия Олешко (Сармата) в Нацполиции назвали заказным. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  09.08.18, 16:09 Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции. По его словам, в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным

Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным
Порошенко: Приветствие &quot;Слава Украине!&quot; станет официальным в Вооруженных силах

Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах
Савченко не отпустили на поруки

Савченко не отпустили на поруки
В России определились с апелляцией Сущенко

В России определились с апелляцией Сущенко
Австралия рассматривает возможность расширить санкции против России

Австралия рассматривает возможность расширить санкции против России
Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму

Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму
Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы

Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы
За Сенцовым надо отправлять медицинский самолет, потому что он не выживет, – сестра

За Сенцовым надо отправлять медицинский самолет, потому что он не…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова

Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова
&quot;Все будет по суду&quot;: Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод

"Все будет по суду": Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод
Денисова просит срочно доложить Путину о состоянии Сенцова

Денисова просит срочно доложить Путину о состоянии Сенцова
Ремонт Шулявского путепровода: 18 августа перекроют часть дорожной развязки

Ремонт Шулявского путепровода: 18 августа перекроют часть дорожной развязки
В Зимбабве арестовали одного из лидеров оппозиции

В Зимбабве арестовали одного из лидеров оппозиции
Восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС обжалуют в кассационном суде

Восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС обжалуют в кассационном суде
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами

В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
&quot;Киевводоканал&quot; собрался купить 502,5 т жидкого хлора за 20 млн гривен

"Киевводоканал" собрался купить 502,5 т жидкого хлора за 20 млн…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.