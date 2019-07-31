Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет

На стене Херсонского горсовета появился мурал "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом сообщает общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook. "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", – подписали активсты фотографию. Как ранее сообщал Фокус: 31 июля активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице. По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру. Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

Обновлено в 11:38 Надпись появилась ночью.

Обновлено в 12:20 На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".