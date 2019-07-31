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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:20
· Активисты
Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет

Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет (8 новостей)

«На стене Херсонского горсовета появилась надпись Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны»

На стене Херсонского горсовета появился мурал "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом сообщает общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook. "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", – подписали активсты фотографию. Как ранее сообщал Фокус: 31 июля активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице. По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру. Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

Обновлено в 11:38 Надпись появилась ночью.

Обновлено в 12:20 На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет»
Фото Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет
Фото Дело Гандзюк: в Херсоне активисты на стене горсовета пообещали наказать убийц
Фото «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны»: на стене горсовета в Херсоне появилась надпись
Фото "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны": на стене Херсонского горсовета появился мурал, посвященный годовщине нападения на активистку
Фото На горсовете в Херсоне нарисовали мурал об убийстве Гандзюк
Фото Годовщина нападения на Гандзюк: на стене Херсонского горсовета появилась надпись
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 09:54 На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 10:09 На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом в среду, 31 июля, сообщается в Facebook сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?. Активисты опубликовали…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.07.19, 10:44 На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом в среду, 31 июля, сообщается в Facebook сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?. Активисты опубликовали…
Газета День Газета День  ·  31.07.19, 11:11 На стене Херсонского городского Совета появилась надпись «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны». Соответствующее фото опубликовало сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк» ко дню годовщины нападения на Гандзюк,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  31.07.19, 11:18 Через год после нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на стене городского совета Херсона появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 11:38 Надпись появилась ночью.
АТН АТН  ·  31.07.19, 12:20 На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
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