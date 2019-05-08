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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:29
· Суд · Пресс-секретарь · Май
Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты

Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты (7 новостей)

«Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки»

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по 5 подозреваемых в нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.

Документы утвердили 7 мая, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовало Главное следственное управление Службы безопасности в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активисты Екатерины Гандзюк", - написала она.

Из следственного изолятора по просьбе прокуратуры выпустили Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Обязали носить электронный браслет.

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Супрун подала в суд на журналиста 1+1

Обновлено в 11:12 ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter. Изменили подозрение…

Обновлено в 11:29 Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты»
Фото Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты
Фото Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты
Фото Дело Гандзюк направили в суд
Фото ГПУ направила в суд обвинительные акты по убийству Гандзюк
Фото Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.05.19, 10:38 ГПУ направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве активисты общественной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 10:39 ГПУ во вторник, 7 мая, утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки…
Газета День Газета День  ·  08.05.19, 10:54 ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.05.19, 11:07 ГПУ направила в суд для рассмотрения обвинительные акты в уголовном производстве в отношении 5 человек, которых обвиняют в убийстве Екатерины Гандзюк. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 11:12 ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки…
Униан Униан  ·  08.05.19, 11:29 Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки.
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