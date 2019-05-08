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Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительные акты (7 новостей) «Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки»

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по 5 подозреваемых в нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.

Документы утвердили 7 мая, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовало Главное следственное управление Службы безопасности в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активисты Екатерины Гандзюк", - написала она.

Из следственного изолятора по просьбе прокуратуры выпустили Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Обязали носить электронный браслет.

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Обновлено в 11:12 ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter. Изменили подозрение…

Обновлено в 11:29 Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки.