Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Суд отпустил одного из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест, сообщил адвокат Маси Найем.

«Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет», - написал он в Facebook.

По словам адвоката, это все произошло за последние два дня.

«У меня ощущение, что дело пытаются похоронить. Возможно, я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от ГПУ? Когда абсолютно ничего не происходит - сам генеральный прокурор выходит и разглашает больше чем надо, наговаривая на свое уголовное дело. Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации - тогда сплошное молчание!» - возмутился Найем.

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Если с Павловским что-то случится – это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ, резюмировал он.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля Павловскому изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

Обновлено в 20:39 "Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал адвокат.

Обновлено в 21:48 "Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.