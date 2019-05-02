  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Общество
ForUm ForUm · · Обновлено в 21:48
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест (16 новостей)

«Фигуранта дела выпустили из СИЗО, сообщил Маси Найем»

Суд отпустил одного из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест, сообщил адвокат Маси Найем.

«Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет», - написал он в Facebook.

По словам адвоката, это все произошло за последние два дня.

«У меня ощущение, что дело пытаются похоронить. Возможно, я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от ГПУ? Когда абсолютно ничего не происходит - сам генеральный прокурор выходит и разглашает больше чем надо, наговаривая на свое уголовное дело. Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации - тогда сплошное молчание!» - возмутился Найем.

"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове

Если с Павловским что-то случится – это будет исключительно при молчаливом согласии СБУ и ГПУ, резюмировал он.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля Павловскому изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

Обновлено в 20:39 "Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - написал адвокат.

Обновлено в 21:48 "Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест»
Фото Убийство Гандзюк: подозреваемого Павловского выпустили из СИЗО по просьбе прокуратуры
Фото Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест
Фото Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Фото Подозреваемого в убийстве Гандзюк отпустили под домашний арест
Фото Дело Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Фото Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест, а "дело пытаются похоронить"
Фото Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.05.19, 18:55 Один из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.
Униан Униан  ·  02.05.19, 19:12 Подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Павловского отпустили под домашний арест и надели электронный браслет.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.05.19, 19:20 Суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с обязанностью носить электронный браслет помощнику народного депутата Игоря Павловского, который фигурирует…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 19:25 Один из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сегодня сообщил адвокат Маси Найем в Facebook."Такое…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.05.19, 19:41 Фигуранта дела выпустили из СИЗО, сообщил Маси Найем.
Телеграф Телеграф  ·  02.05.19, 19:56 Подозреваемого в убийстве Гандзюк Павловского выпустили из СИЗО по просьбе прокуратуры.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.05.19, 19:57 Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Адвокат Маси Найем рассказал,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.05.19, 20:01 Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сегодня сообщил адвокат Маси Найем в Facebook. "Такое…
Хвиля Хвиля  ·  02.05.19, 20:02 Суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству активистки... Сообщение Подозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел под домашний арест…
Facenews Facenews  ·  02.05.19, 20:10 Одного из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.Об этом 2 мая сообщил адвокат Маси Найем…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.05.19, 20:12 Суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего…
Главред Главред  ·  02.05.19, 20:32 Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест / Униан Одного из подозреваемых в организации убийства активистки Кати Гандзюк выпустили из СИЗО под домашний арест. Речь...
Канал 112 Канал 112  ·  02.05.19, 20:39 Одного из подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк, экс-помощника народного депутата Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook. "Такое решение…
УНН УНН  ·  02.05.19, 20:39 Подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского суд отпустил под домашний арест и обязал носить электронный браслет. Об этом в Facebook написал адвокат Маси Найем."Такое решение…
Газета День Газета День  ·  02.05.19, 21:48 Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Об этом сегодня сообщил адвокат Маси Найем в Facebook. "Такое…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал

В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал
Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж

Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж
Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы

Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы
В Одессе начали собираться люди, чтобы почтить память погибших 2 мая

В Одессе начали собираться люди, чтобы почтить память погибших 2…
&quot;На колени, подонок!&quot;: в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю

"На колени, подонок!": в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка…
&quot;Укрзализныця&quot; опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево
В сети появился первый трейлер к современной адаптации &quot;Гамлета&quot;: видео

В сети появился первый трейлер к современной адаптации "Гамлета": видео
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве мужчина пытался украсть &quot;киндер-сюрпризов&quot; на семь тысяч гривен

В Киеве мужчина пытался украсть "киндер-сюрпризов" на семь тысяч гривен
Star Citizen стала временно бесплатной на ПК (Видео)

Star Citizen стала временно бесплатной на ПК (Видео)
В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские

В Сирии в результате авиаударов РФ погибли гражданские
Холостяк 9: самая эмоциональная участница рассказала о жизни после шоу

Холостяк 9: самая эмоциональная участница рассказала о жизни после шоу
В Виннице трамвай столкнулся с троллейбусом: девять пострадавших

В Виннице трамвай столкнулся с троллейбусом: девять пострадавших
Бизнес-партнер Зеленского Шефир: Портнов - точно не наша команда и быть в ней не может

Бизнес-партнер Зеленского Шефир: Портнов - точно не наша команда и…
Год назад на Донбассе началась Операция Объединенных сил Украины

Год назад на Донбассе началась Операция Объединенных сил Украины
Писатель Андрей Курков предложил украинцам провести альтернативную акцию российскому &amp;quot;Бессмертному полку&amp;quot;

Писатель Андрей Курков предложил украинцам провести альтернативную акцию российскому "Бессмертному…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.