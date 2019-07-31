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Убийство Гандзюк: В Херсоне забросали управления полиции петардами

Убийство Гандзюк: В Херсоне забросали управления полиции петардами (4 новости и 2 видео)

«Полиция Херсонской области квалифицирует действия активистов, устроивших в годовщину убийства Екатерины Гандзюк акцию протеста, как хулиганство»

Год назад, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда напали на местную активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Все пятеро обвиняемых в покушении на Гандзюк признали свою вину, и пошли на сделку со следствием.

Однако заказчики убийства так и не наказаны.

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Корреспондент.net вспоминал, как развивались события вокруг дела Гандзюк.

Реконструкция событий

Журналисты Слидство.Инфо восстановили подготовку нападения на Гандзюк по официальным показателям исполнителей.

На сегодняшний день известно, что в июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, побить или облить кислотой Гандзюк.

За 18 дней до нападения, Торбин попросил сделать это четырех ребят из подразделения разведки, которым он командовал во время войны на востоке Украины. Те согласились.

После неудачной слежки за активисткой злоумышленники решили, что незаметно избить Гандзюк не выйдет и перешли к плану Б – облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения они все вместе поехали за 90 км от Херсона в Каховку, где и купили серную кислоту.

По словам исполнителей, именно Торбин распределял, кто и что будет делать во время нападения. Поэтому, водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и передать сигнал Грабчуку, который и должен был вылить кислоту на активистку.

За день до нападения, 30 июля утром группа пошла на задание, но в тот день преступление не состоялось, потому что Гандзюк вышла не одна, а с мужем.

На следующий день женщина была одна. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

Все исполнители скрылись с места преступления различными путями и лишились специальных мобильных телефонов. Позже все встретились в доме близ Херсона, где вместе жили.

Через 4 дня после нападения исполнители получили деньги за нападение - каждому по 500 долларов.

Соучастники

Через 17 дней после нападения Торбин вместе с исполнителем Васяновичем делают попытку сбежать. Для этого они приезжают домой к Игорю Павловскому, помощнику народного депутата, известного в Херсоне своими связями с правоохранителями.

Впоследствии Павловского будут подозревать в соучастии в организации убийства, поэтому именно к нему приехал Торбин за деньгами для побега. Туда также приехал и Алексей Левин, который напрямую заказывал Торбину нападение на Гандзюк. Он привез 2000 долларов. Торбина и Васяновича задержали в тот же вечер на автовокзале Херсона.

30 июля Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Павловского. Его подозревают в сокрытии преступления.

Приговоры

В июне 2019 года Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на Гандзюк и назначил им

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Гандзюк: В Херсоне забросали управления полиции петардами»
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РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 14:20 В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Под зданием полиции собрались около…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 18:38 Полиция Херсонской области квалифицирует действия активистов, устроивших в годовщину убийства Екатерины Гандзюк акцию протеста, как хулиганство.
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