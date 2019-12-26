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Гордон Гордон · · Обновлено в 00:55
· Убийство · Суд · Дети · Судья · Область · Киевская область · Ребенок
Убийство ребенка в Переяславе: судья признал дружбу с фигурантом

Убийство ребенка в Переяславе: судья признал дружбу с фигурантом (9 новостей)

«Срок ареста подозреваемых истекает 31 декабря»

Дело об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области должна была рассматривать судья Ярослава Керекез. Адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз попросил об ее отводе из-за предвзятости. Судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство адвоката, после сам взял самоотвод из-за дружеских отношений с другим подозреваемыми Владимиром Петровцем.26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, сообщает "Громадське".

В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых двух бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также их товарища Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери. Он является сыном одного из подозреваемых.

Адвокат Приходько Виктор Чевгуз попросил об отводе судьи Ярославе Керекез.

"Она рассматривает еще одно дело в отношении Приходько. В нем Приходько является потерпевшим. Мне как защитнику не нравится рассмотрение этого дела. Я считаю, что там есть определенная предвзятость. Например, чтобы не быть голословным, судебные заседания проходят без моего участия, мне не приходят сообщения", — сказал в комментарии "Громадському" Чевгуз.

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Адвокат семьи пострадавших Тлявових Александр Щербина заявил, что видит в подобных действиях стороны защиты способ затягивания процесса.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката. Прокурор Сергей Самчук назвал такое решение безосновательным и таким, что затягивает рассмотрение дела.

Следующий судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с Петровцем. "Громадське" подчеркивает, что именно этот судья принимал решение об отводе Керекез.

Прокурор заявил, что факт дружбы Петровца и Опанасбка ставит под сомнение решение последнего об отводе Керекез.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова. 23 декабря дело передали в суд.

Обновлено в 22:42 Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.

Обновлено в 00:55 В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка. "Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - сказал сам Петровец.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство ребенка в Переяславе: судья признал дружбу с фигурантом»
Фото Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Суд удовлетворил ходатайство об отводе судьи Керекез, судья Опанасяк сам попросил самоотвод
Фото Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Суд не может начать рассматривать дело из-за отвода судей
Фото Убийство мальчика в Переяславе: судья взял самоотвод из-за дружбы с фигурантом
Фото Убийство ребенка в Переяславе: судья признал дружбу с фигурантом
Фото Суд удовлетворил отвод судьи в деле по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 20:10 В деле об убийстве Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с одним из фигурантом - полицейским Владимиром Петровцем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".Как…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 20:36 Судья Игорь Опанасюк заявил, что дружит с одним из подозреваемых - полицейским Владимиром Петровцом. Ранее это не помешало Опанасюку поддержать отвод другого судьи по делу.
Фокус Фокус  ·  26.12.19, 20:39   В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых – бывшим полицейским Владимиром Петровцем. Об этом сообщило hromadske. Однако…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 20:47 Судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова полицейским Владимиром Петровцем, сообщает Громадське. По информиации СМИ, ранее это не помешало Опанасюку…
ТСН ТСН  ·  26.12.19, 21:05 Срок ареста подозреваемых истекает 31 декабря.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.12.19, 22:42 Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 00:55 Судья Игорь Опанасюк в Переяслав-Хмельницком по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем. Причем это не помешало…
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