Убийство "Сармата": дело передали в суд (5 новостей) «Обвинительный акт относительно вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным Сармат направили в суд»

Подозреваемых в организации и совершении убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата) семеро. Первое судебное заседание по делу об убийстве состоится 29 августа в Бердянском районном суде, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат) направили в суд. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, дело будет слушаться в Бердянском районном суде по месту совершения преступления. Первое заседание состоится 29 августа, на нем будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

"Громадське" напоминает, что подозреваемых в организации и совершении убийства семеро: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков вероятные исполнители.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у очевидцев.

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1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их.

Следствие утверждает, что в спину ветерану АТО выстрелил Артем Матюшин.

14 сентября полиция задержала предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду. Орджоникидзевский райсуд Запорожья 17 сентября избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 6 июня 2019 года Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения Сигиде с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, но затем он был взят под стражу в рамках другого уголовного производства.

18 декабря 2018 года суд арестовал Евгения Бродского, которого следствие считает заказчиком убийства. 7 июня 2019 года его отпустили под круглосуточный домашний арест.

8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки из Днепра, бывший боец батальона "Торнадо". Он уже отбывает наказание за стрельбу в 2013 году, в конце марта ему объявили подозрение по делу Олешко.

Обновлено в 21:43 По его словам, дело будет слушаться в Бердянском районном суде по месту совершения преступления. Первое заседание состоится 29 августа, на нем будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Обновлено в 23:31 Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка подозревают в организации убийства "Сармата", тогда как вероятными исполнителями преступления считают Артема Матюшина, Владимира Обухова, Николая Ломако, Максима Владимиринкова.