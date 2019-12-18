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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:53
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Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия (9 новостей и 1 видео)

«В деле Шеремета появились новые доказательства»

Полиция вечером в среду, 18 декабря, опубликовала смс-сообщение и разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия.

Так, по информации правоохранителей, воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться забрал ли он предмет из квартиры.

В полиции сообщили, что 13 декабря в результате следственных действий во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа, который, по словам правоохранителей, является братом жены Антоненко, проживающего совместно с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала. В полиции назначили комплексную экспертизу, в том числе молекулярную.

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Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

О том, что Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, также ранее сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый Андрей Антоненко отказывается давать показания следствию по делу убийства журналиста.

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Обновлено в 23:16 Полиция опубликовала разговор подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета Андрея Антоненко, который перед обыском в своей квартире попросил брата жены вынести из помещения мину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передают Українські Новини. Так, полицейские установили х

Обновлено в 00:53 13 декабря во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, найден предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия»
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РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 20:11 Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.Отмечается,…
Газета День Газета День  ·  18.12.19, 21:20 Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. Отмечается,…
Голос.UA Голос.UA  ·  18.12.19, 21:35 Полиция вечером в среду, 18 декабря, опубликовала смс-сообщение и разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Об этом пишет Корреспондент. Так, по информации…
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 22:34 В деле Шеремета появились новые доказательства.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.12.19, 22:52 Военного Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Перед обыском в квартире он попросил брата жены вынести из квартиры мину. В полиции сообщили, что 13 декабря следователи провели…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.12.19, 23:16 Полиция опубликовала разговор подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета Андрея Антоненко, который перед обыском в своей квартире попросил брата жены вынести из помещения мину. Об этом сообщает…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.12.19, 00:53 Полиция обнародовала sms-сообщения и телефонные разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине, а также видео ее изъятия. Воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко…
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