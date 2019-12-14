Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко. Антоненко в суде утверждал, что до задержания вообще не знал, кто такой Павел Шеремет, а в вечер перед его убийством сначала был в бане в Ворзеле а потом искал помещение для концерта. Также он утверждал, что предполагаемый убийца на видео на него не похож. Музыкант говорил, что носит с 2013 года цельную бороду, а мужчина с камер видеонаблюдения – " эспаньолку", также у него удлиненная шея, руки в татуировках и поломанные уши из-за занятий борьбой. Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он. "Конечно, что это не я", - заявил Антоненко. Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритые полностью щеками. Также он отметил, что Юлию Кузьменко знал о посредственно, а с Яной Дугарь вообще не знаком. Комментируя указанные в тексте подозрения свое "увлечения ультранационалистическими идеями", Антоненко заявил, что прокуроры нанесли оскорбление его семье. "В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семьи", - заявил он. Однако суд к доводам защиты не прислушался и арестовал Антоненко. Ранее суд отправил под круглосуточный арест Яну Дугарь и в СИЗО Юлию Кузьменко. Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко. Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу для убийства Шеремета. При этом в документе не упоминаются Инна и Влад Грищенко.