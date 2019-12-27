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Гордон Гордон · · Обновлено в 13:09
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Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко

Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко (7 новостей)

«Ранее подозреваемого оставили в СИЗО»

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, из-за отсутствия материалов дела.Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 27 декабря "Громадське".

Рассмотрение апелляции перенесли на 15.00 8 января 2020 года из-за отсутствия материалов дела.

На заседание пришли родные и друзья подозреваемого. Жена Антоненко Светлана заявила, что ей безосновательно отказывают в свидании с мужем.

Мать Антоненко через журналистов обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить возможность сыну встретиться с родными.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО
Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Обновлено в 12:37 Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Обновлено в 13:09 Апелляционный суд Киева в пятницу перенес рассмотрение апелляционной жалобы Виталия Галенченко - адвоката подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко - на решение Печерского районного суда Киева об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко»
Фото Убийство Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию на арест Антоненко
Фото Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко
Фото Суд перенес на 8 января рассмотрение еще одной апелляции на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко
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РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.19, 11:10 Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Заседание…
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