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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 17:14
· Суд · Арест · Хирург · Февраль
Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ (8 новостей)

«Люди в зале суда кричат "Позор!"»

Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент УНН.

"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под крики "Позор!"

Ранее суд арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

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Верховный суд РФ смягчил приговор фигурантам первой симферопольской группы…

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Обновлено в 16:52 Суд принял решение оставить в силе решение суда, которым Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Обновлено в 17:14 Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ»
Фото Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой Кузьменко - онлайн-трансляция
Фото Апелляционный суд оставил подозреваемую в убийстве Шеремета хирурга Кузьменко под стражей
Фото Криворожане поддерживали в суде волонтера и врача Юлию Кузьменко, которую обвиняют в убийстве Шеремета, - ФОТО, ВИДЕО
Фото Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.19, 12:10 Сегодня Апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты на меру пресечения Юлии Кузьменко, которая является обвиняемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.12.19, 12:56 24 декабря Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на арест врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве известного украинського журналиста...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.19, 15:36 Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении апелляции на ее арест заявила, что не планирует покидать Украину и будет защищать свое честное…
ТСН ТСН  ·  24.12.19, 16:38 Люди в зале суда кричат "Позор!"
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
0564.ua 0564.ua  ·  24.12.19, 16:50 В Киеве рассматривалась апелляция Юлии Кузьменко на меру пресечения.
ForUm ForUm  ·  24.12.19, 16:52 Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко. Заседания суда транслировал 112 Украина. Суд принял решение…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.19, 17:14 Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
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