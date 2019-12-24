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Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ (8 новостей) «Люди в зале суда кричат "Позор!"»

Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент УНН.

"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под крики "Позор!"

Ранее суд арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

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Обновлено в 16:52 Суд принял решение оставить в силе решение суда, которым Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Обновлено в 17:14 Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.