Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент УНН.
"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под крики "Позор!"
Ранее суд арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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Обновлено в 16:52 Суд принял решение оставить в силе решение суда, которым Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.
Обновлено в 17:14 Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.