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УНН УНН · · Обновлено в 22:56
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Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод

Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод (5 новостей и 1 видео)

«Печерский суд отказался производить отвод судьи Павла Вовка, избирающего меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета медику и волонтеру Юлии…»

Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster'у Антоненко, передает корреспондент УНН.

"Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Добавим, что после решения, присутствующие в зале скандировали: "Позор!"

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Антоненко.

"Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом…

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Обновлено в 20:44 "Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Обновлено в 22:56 У Печерському суді обирають запобіжний захід музикантові та бійцеві сил спеціальних операцій Андрію Антоненку, також відомому як "Ріффмастер". Клопотання захисту щодо відводу судді Сергія Вовка служителі Феміди відхилили. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.19, 19:03 Печерский суд отказался производить отвод судьи Павла Вовка, избирающего меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.19, 19:03 Печерский суд отказался производить отвод судьи Павла Вовка, избирающего меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.19, 19:30 Печерский суд отказался проводить отвод судьи Сергея Вовка, который избирает меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерке Юлии Кузьменко. Решение приняла судья Светлана…
5 канал 5 канал  ·  13.12.19, 22:56 У Печерському суді обирають запобіжний захід музикантові та бійцеві сил спеціальних операцій Андрію Антоненку, також відомому як "Ріффмастер". Клопотання захисту щодо відводу судді Сергія Вовка служителі…
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