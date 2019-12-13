Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster'у Антоненко, передает корреспондент УНН.

"Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Добавим, что после решения, присутствующие в зале скандировали: "Позор!"

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Антоненко.

"Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом…

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Обновлено в 20:44 "Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Обновлено в 22:56 У Печерському суді обирають запобіжний захід музикантові та бійцеві сил спеціальних операцій Андрію Антоненку, також відомому як "Ріффмастер". Клопотання захисту щодо відводу судді Сергія Вовка служителі Феміди відхилили. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть