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Убийство Шеремета: ветеран АТО «Пума» заявила, что не знала фигурантов дела в 2016 году (видео)

Убийство Шеремета: ветеран АТО «Пума» заявила, что не знала фигурантов дела в 2016 году (видео) (8 новостей)

«Инна Грищенко рассказала, что по делу об убийстве журналиста ее не допрашивали»

Ветеранка війни на Донбасі Інна Грищенко, більш відома за позивним "Пума", переконує, що влітку 2016 року не була знайомою з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яною Дугарь, Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко.

Как рассказала Инна Грищенко в комментарии "Громадському", дольше всех она знает Юлию Кузьменко, правда познакомилась с ней лично только летом 2018 года.

Знакома с Яной (Дугар – 24 канал), с Рифом (Антоненко – 24 канал) с этого года, с конца лета. В целом в фейсбуке мы были знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в соцсети. Также Яна у меня несколько раз ночевала, – отметила она.

По словам Грищенко, до этого времени они лично нигде не пересекались, даже на фронте. Также не был знаком, в частности, с Антоненко, лично и ее муж Владислав (его также подозревают в убийстве Шеремета – 24 канал). Правда, они могли познакомиться в соцсети.

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Кроме того, Инна и Владислав Грищенко знакомы с Петром Кияном с позывным "Электрик", мужем Юлии Кузьменко. Познакомились они также в 2018 году. Однако "Киян" больше общался с Владиславом Грищенко.

В то же время подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.

Мой муж по специальности является взрывотехники. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть, – говорит женщина.

Также "Пума" сообщила, что слышала о мужчине с позывным "Нацик". В частности, человек с таким позывным служил в одном из добровольческих батальонов. Но лично не знакома с ним.

Она добавила, ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена в Ивано-Франковской области (по этому делу была задержана – 24 канал), ни по делу Шеремета.

Также ветеран прокомментировала записи, которые ранее обнародовало МВД. В частности, она там заявила, "на нас хотят повесить дело Шеремета".

"Мне было непонятно, почему Ваню (Иван Вакуленко – 24 канал) вообще вызвали по этому делу. Провести параллель ничего не стоило. Единственное, что я очень удивилась тому, каких людей выбрали еще в это дело. Когда закрыли Рифа, Юлю и Яну, у меня до сих пор нет нормальных слов", – отметила Грищенко.

Как Инна и Владислав Грищенко стали фигурантами по делу Шеремета

6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Ко

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 15:20 Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Инна Грищенко, известная как Пума, заявила, что ее муж Владислав взрывотехник и может изготовить взрывчатку. Об этом сообщает Громадське.…
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