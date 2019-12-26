Убийство Шеремета: ветеран АТО «Пума» заявила, что не знала фигурантов дела в 2016 году (видео)

Ветеранка війни на Донбасі Інна Грищенко, більш відома за позивним "Пума", переконує, що влітку 2016 року не була знайомою з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яною Дугарь, Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко.
Как рассказала Инна Грищенко в комментарии "Громадському", дольше всех она знает Юлию Кузьменко, правда познакомилась с ней лично только летом 2018 года.
Знакома с Яной (Дугар – 24 канал), с Рифом (Антоненко – 24 канал) с этого года, с конца лета. В целом в фейсбуке мы были знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в соцсети. Также Яна у меня несколько раз ночевала, – отметила она.
По словам Грищенко, до этого времени они лично нигде не пересекались, даже на фронте. Также не был знаком, в частности, с Антоненко, лично и ее муж Владислав (его также подозревают в убийстве Шеремета – 24 канал). Правда, они могли познакомиться в соцсети.
Кроме того, Инна и Владислав Грищенко знакомы с Петром Кияном с позывным "Электрик", мужем Юлии Кузьменко. Познакомились они также в 2018 году. Однако "Киян" больше общался с Владиславом Грищенко.
В то же время подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.
Мой муж по специальности является взрывотехники. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть, – говорит женщина.
Также "Пума" сообщила, что слышала о мужчине с позывным "Нацик". В частности, человек с таким позывным служил в одном из добровольческих батальонов. Но лично не знакома с ним.
Она добавила, ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена в Ивано-Франковской области (по этому делу была задержана – 24 канал), ни по делу Шеремета.
Также ветеран прокомментировала записи, которые ранее обнародовало МВД. В частности, она там заявила, "на нас хотят повесить дело Шеремета".
"Мне было непонятно, почему Ваню (Иван Вакуленко – 24 канал) вообще вызвали по этому делу. Провести параллель ничего не стоило. Единственное, что я очень удивилась тому, каких людей выбрали еще в это дело. Когда закрыли Рифа, Юлю и Яну, у меня до сих пор нет нормальных слов", – отметила Грищенко.
Как Инна и Владислав Грищенко стали фигурантами по делу Шеремета
6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.
Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Ко