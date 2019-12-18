  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко
Общество
Газета День Газета День ·
· Мера пресечения · Журналист · Убийство журналиста · Райсуд
Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко (4 новости)

«Адвокат Кузьменко намерен обжаловать меру пресечения»

Адвокат подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко подал апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную Печерским райсудом его подзащитному.

Об этом Татарченко сообщил в Facebook.

“Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда г.Киева об аресте Антоненко Андрея Riffmaster зарегистрирована”, - написал Татарченко.

В свою очередь, адвокат другой подозреваемой по делу Юлии Кузьменко Владислав Добош также выложил сканкопию поданной им апелляционной жалобы на меру пресечения Кузьменко в Facebook.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения
Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко»
Фото Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко
Фото Дело Шеремета: адвокат просит отменить арест Кузьменко
Фото Дело Шеремета: адвокаты Кузьменко и Антоненко подали апелляции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 15:39 Адвокат одного из подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко подал апелляцию на решение суда об ее аресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката…
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 16:01 Адвокат Кузьменко намерен обжаловать меру пресечения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 18:06 Защитники подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и музыканта, ветерана ССО Андрея Антоненко требуют отменить решение суда об аресте своих подзащитных.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд

Аномально теплый декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд
Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко
Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн убытков

Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40…
Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции

Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции
Противники рынка земли заблокировали границу

Противники рынка земли заблокировали границу
В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год

В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год
Святой Николай в очках и шортах: в этом году на праздник будет до 13 градусов тепла

Святой Николай в очках и шортах: в этом году на…
Сергей Бабкин презентовал клип на композицию &quot;Лис&quot;

Сергей Бабкин презентовал клип на композицию "Лис"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Помощь в борьбе с буллингом: Instagram ввел новую функцию

Помощь в борьбе с буллингом: Instagram ввел новую функцию
Меркушина завоевала &quot;серебро&quot; на третьем этапе Кубка IBU

Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
В Киеве состоялся семинар от президента Федерации хоккея Швеции для тренеров и менеджеров

В Киеве состоялся семинар от президента Федерации хоккея Швеции для…
Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест

Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест
Порошенко вряд ли привлекут к ответственности: Антон Поляков

Порошенко вряд ли привлекут к ответственности: Антон Поляков
Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании

Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого заказчика убийства

По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого заказчика убийства
Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко

Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.