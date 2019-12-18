Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

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Адвокат подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко подал апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную Печерским райсудом его подзащитному.

Об этом Татарченко сообщил в Facebook.

“Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда г.Киева об аресте Антоненко Андрея Riffmaster зарегистрирована”, - написал Татарченко.

В свою очередь, адвокат другой подозреваемой по делу Юлии Кузьменко Владислав Добош также выложил сканкопию поданной им апелляционной жалобы на меру пресечения Кузьменко в Facebook.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.