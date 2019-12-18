Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

Адвокат подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко подал апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную Печерским райсудом его подзащитному.
Об этом Татарченко сообщил в Facebook.
“Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда г.Киева об аресте Антоненко Андрея Riffmaster зарегистрирована”, - написал Татарченко.
В свою очередь, адвокат другой подозреваемой по делу Юлии Кузьменко Владислав Добош также выложил сканкопию поданной им апелляционной жалобы на меру пресечения Кузьменко в Facebook.
Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.
Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.