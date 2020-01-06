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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:59
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Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования

Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования (6 новостей)

«Генпрокурор Руслан Рябошапка в воскресенье определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следственных и прокуроров в расследовании…»

Группа прокуроров Офиса генерального прокурора (ОГП) будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщается на сайте ОГП.

Отмечается, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, произошедшего утром 1 января 2020 года.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления - изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

1 января в Каховке бывший сотрудник милиции несколько раз выстрелил в 26-летнего Владимира Чебукина во время празднования в компании полицейского.

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3 января потерпевший умер, подозреваемый был задержан на 60 дней без права внесения залога.

4 января в Каховке прошла акция протеста, местные жители требовали справедливого расследования убийства, жгли шины: видео.

Вчера сообщалось, что возможную причастность сотрудника Нацполиции к убийству расследует Государственное бюро расследований.

Обновлено в 11:42 «Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц», – сказано в сообщении.

Обновлено в 11:59 "5 января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", сказано в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования»
Фото Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования
Фото Убийство в Каховке в новогоднюю ночь: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования
Фото Рябошапка назначил группу прокуроров по расследованию убийства в Каховке
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.20, 09:38 Генпрокурор Руслан Рябошапка в воскресенье определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следственных и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города…
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ForUm ForUm  ·  06.01.20, 11:42 Вчера, 5 января, генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя…
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Гордон Гордон  ·  06.01.20, 11:59 Прокуроры, назначенные генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой, уже выехали на место убийства жителя Каховки Херсонской области. В их задачи входит надзор за состоянием расследования уголовного производства.Группа…
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