Участники 24-й антарктической экспедиции возвращаются в Киев

Украинские полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго (Чили) в ночь с 14 на 15 мая, а в начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

С Чили в Украину отправились участники годовой 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев, говорится в сообщении Министерства образования Украины.

Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев, отмечают в МОН.

"В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших ребят еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве ", отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Ди...