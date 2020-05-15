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Участники 24-й антарктической экспедиции возвращаются в Киев

Участники 24-й антарктической экспедиции возвращаются в Киев (4 новости)

«Прилет полярников ожидается на следующей неделе»

Украинские полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго (Чили) в ночь с 14 на 15 мая, а в начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

С Чили в Украину отправились участники годовой 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев, говорится в сообщении Министерства образования Украины.

Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев, отмечают в МОН.

"В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших ребят еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве ", отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Ди...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  15.05.20, 10:47 Прилет полярников ожидается на следующей неделе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.05.20, 12:35 После возвращения домой полярники пройдут 2-недельную обсервацию.
ТСН ТСН  ·  15.05.20, 12:56 https://tsn. https://tsn.
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