Сегодня в 17:25

Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского в центре Киева (2 новости и 1 видео) «Паркан навколо будинку Зеленського обклеїли плакатами і палять фаєри»

Участники акции "Стоп реванш", которая началась сегодня в 14:00 на Майдане Независимости в Киеве, пришли к дому, где живет президент Владимир Зеленский, на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования. Об этом сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несколько тысяч участников собрались у дома президента. Они провели митинг и спели гимн Украины. Ситуация спокойная.

Забор вокруг дома по улице Грушевского, 9А обклеили плакатами с символикой Национального корпуса.

Перед этим на Майдане Независимости участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского. По дороге митингующие скандировали: "Слава Украине - Героям слава", "Украина - превыше всего", звучали украинские патриотические песни.

Вчера возле офиса одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста: участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на него иск о "совершении госизмены".

17 участников акции протеста доставили в поли...