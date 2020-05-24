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Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского в центре Киева

Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского в центре Киева (2 новости и 1 видео)

«Паркан навколо будинку Зеленського обклеїли плакатами і палять фаєри»

Участники акции "Стоп реванш", которая началась сегодня в 14:00 на Майдане Независимости в Киеве, пришли к дому, где живет президент Владимир Зеленский, на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования. Об этом сообщает Укринформ.

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Несколько тысяч участников собрались у дома президента. Они провели митинг и спели гимн Украины. Ситуация спокойная.

Забор вокруг дома по улице Грушевского, 9А обклеили плакатами с символикой Национального корпуса.

Перед этим на Майдане Независимости участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского. По дороге митингующие скандировали: "Слава Украине - Героям слава", "Украина - превыше всего", звучали украинские патриотические песни.

Вчера возле офиса одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста: участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на него иск о "совершении госизмены". 

17 участников акции протеста доставили в поли...

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.05.20, 16:36 Противники президента переместились с Майдана Независимости и покричали лозунги против него и Ермака.
Главком Главком  ·  24.05.20, 17:02 Паркан навколо будинку Зеленського обклеїли плакатами і палять фаєри
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