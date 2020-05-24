Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в разных странах

Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, сообщает New York Post. «Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре», - говорится в сообщении. В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь. Как отмечает издание, в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм «жизненного цикла» пандемии по странам мира. В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки. Ученые университета предупреждают, что их результаты по...