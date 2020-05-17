Ученые выяснили, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть

Ученые назвали продукты, которые способны защитить от сахарного диабета. Отмечается, что они не только облегчают состояние пациентов с данным диагнозом, но и могут предотвратить болезнь. Об этом пишет newsyou. Диабетикам и тем, кто просто контролирует уровень сахара, следует включить в повседневный рацион питания гречневую кашу. В этой крупе содержится огромное количество витаминов различных групп, а также белок, клетчатка и минералы. При регулярном употреблении гречневой каши из организма человека выводится лишний холестерин, устанавливается контроль над уровнем сахара в крови. Специалисты с целью проведения профилактических мероприятий рекомендуют есть черный шоколад. Содержание какао в плитке не должно быть меньше 78%. Все дело в том, что флавоноиды помогают избежать появления резистентности к инсулину. В повседневном рационе должно присутствовать достаточное количество фруктов и овощей. Можно употреблять клубнику, малину, чернику, огурцы, сельдерей, все виды капусты. Ранее врачи на...