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Ученые выяснили, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть

Ученые выяснили, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть (3 новости)

«Ученые из Университета Флориды (США) выяснили, что съеденные за 30 минут до сна 30 г белка помогают похудеть»

Ученые назвали продукты, которые способны защитить от сахарного диабета. Отмечается, что они не только облегчают состояние пациентов с данным диагнозом, но и могут предотвратить болезнь. Об этом пишет newsyou. Диабетикам и тем, кто просто контролирует уровень сахара, следует включить в повседневный рацион питания гречневую кашу. В этой крупе содержится огромное количество витаминов различных групп, а также белок, клетчатка и минералы. При регулярном употреблении гречневой каши из организма человека выводится лишний холестерин, устанавливается контроль над уровнем сахара в крови. Специалисты с целью проведения профилактических мероприятий рекомендуют есть черный шоколад. Содержание какао в плитке не должно быть меньше 78%. Все дело в том, что флавоноиды помогают избежать появления резистентности к инсулину. В повседневном рационе должно присутствовать достаточное количество фруктов и овощей. Можно употреблять клубнику, малину, чернику, огурцы, сельдерей, все виды капусты. Ранее врачи на...

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MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 21:55 Ученые из Университета Флориды (США) выяснили, что съеденные за 30 минут до сна 30 г белка помогают похудеть
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