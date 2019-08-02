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УДАР может возглавить Владимир Кличко (6 новостей) «Кличко заявил, что партия пока обновляет команду»

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко допускает, что партию "Удар" может возглавить его брат Владимир Кличко. Об этом столичный глава сказал в интервью "РБК-Украина".

В ответ на вопрос, станет ли лидером политсилы Владимир Кличко мэр Киева сказал: "Такой вероятности исключать не стоит".

По его словам, планируется обновить команду партии "Удар", провести ребрендинг и принять участие в следующих местных выборах.

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Обновлено в 13:33 УДАР планирует осуществить ребрендинг перед местными выборами

Обновлено в 13:47 Виталий Кличко не исключил,что новым лидером партии Удар станет его брат.