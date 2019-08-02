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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:47
УДАР может возглавить Владимир Кличко

УДАР может возглавить Владимир Кличко (6 новостей)

«Кличко заявил, что партия пока обновляет команду»

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко допускает, что партию "Удар" может возглавить его брат Владимир Кличко. Об этом столичный глава сказал в интервью "РБК-Украина".

В ответ на вопрос, станет ли лидером политсилы Владимир Кличко мэр Киева сказал: "Такой вероятности исключать не стоит".

По его словам, планируется обновить команду партии "Удар", провести ребрендинг и принять участие в следующих местных выборах.

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Обновлено в 13:33 УДАР планирует осуществить ребрендинг перед местными выборами

Обновлено в 13:47 Виталий Кличко не исключил,что новым лидером партии Удар станет его брат.

ФОТО К НОВОСТИ: «УДАР может возглавить Владимир Кличко»
Фото УДАР может возглавить Владимир Кличко
Фото Кличко не исключил, что УДАР может возглавить его брат Владимир
Фото Кличко не исключил, что его брат Владимир может возглавить партию УДАР
Фото Виталий Кличко не исключает, что партию "Удар" возглавит его брат Владимир
Фото Кличко-младший может возглавить партию Удар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 09:06 Глава партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что, что новым лидером партии может стать Владимир Кличко. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.На вопрос о том, правда ли, что лидером станет…
ТСН ТСН  ·  02.08.19, 10:11 Кличко заявил, что партия пока обновляет команду.
Униан Униан  ·  02.08.19, 11:12 Кличко заявил, что партия пока обновляет команду.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.08.19, 13:33 УДАР планирует осуществить ребрендинг перед местными выборами
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 13:47 Виталий Кличко не исключил,что новым лидером партии Удар станет его брат.
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