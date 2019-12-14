UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне

Телеканал 24 · 14.12.19, 12:42

Официально анонсированы поединки между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором и Дональдом Серроне, а также бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.…