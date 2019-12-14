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UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне

UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне (3 новости)

«Поединок запланирован на 2020 год»

Конор вернется в октагон 18 января, а Нурмагомедов проведет поединок 18 апреля

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.19, 12:42 Официально анонсированы поединки между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором и Дональдом Серроне, а также бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.…
Обозреватель Обозреватель  ·  14.12.19, 14:56 Поединок запланирован на 2020 год
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