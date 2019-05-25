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Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию

Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию (6 новостей)

«По словам Йенса Столтенберга, сложилась новая обстановка в сфере безопасности, при которой возникла необходимость реагировать на растущую ядерную угрозу от…»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Столтенберг рассказал, что это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны Российской Федерации.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сообщил генсек НАТО.

Он рассказал, что с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

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"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что основными силами альянса является "быть в состоянии измениться при необходимости".

Ранее в НАТО назвали дату проведения саммита. Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Союзники НАТО вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности, отметил Йенс Столтенберг.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию»
Фото НАТО изменит военную стратегию из-за РФ
Фото Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию
Фото НАТО изменит военную стратегию из-за России
Фото НАТО впервые за несколько десятилетий изменила свою военную стратегию из-за угрозы со стороны России - генсек
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Униан Униан  ·  25.05.19, 11:16 По словам Йенса Столтенберга, сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", при которой возникла необходимость реагировать на растущую "ядерную угрозу" от России.
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