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Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений (4 новости)

«2019 стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает…»

Для Украины 2019 год с более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского. Сообщается, что этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5. "Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла +23,6. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала +15. Но в этом году 19 декабря она достигла +15,2", - говорится в сообщении. Всего в 2019 году температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 градуса. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте. Кроме того, 2019 оказался скупым на осадки - их выпало только три четверти нормы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений»
Фото Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений
Фото Украина пережила самый теплый год за всю историю наблюдений
Фото В Украине был самый теплый год за всю историю наблюдений
Фото 2019 стал самым теплым за весь период наблюдений
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.19, 13:39   Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского постановила, что 2019 год в Украине оказался самым теплым за весь период наблюдений с 1881 года, говорится на сайте организации.   "Этот…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.12.19, 15:20 Для Украины 2019 год с более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.Сообщается, что этот…
Газета День Газета День  ·  28.12.19, 17:27 2019 стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает Радио Свобода. «Этот год войдет в историю…
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Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений
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