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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:22
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Уилл Смит и Мартин Лоуренс поздравили украинцев

Уилл Смит и Мартин Лоуренс поздравили украинцев (9 новостей и 1 видео)

«Звезды Плохих парней поздравили украинцев»

Известные голливудские звезды неожиданно обратились к украинцам в коротком ролике. 51-летний Уилл Смит и 54-летний Мартин Ловренс неординарным способом прорекламировали фильм "Плохие парни 3", пригласив украинских зрителей посетить премьеру.

Звезды мирового уровня, которые снимаются в известных картинах, начали неординарным способом продвигать фильмы со своим участием в отдельных странах. Так, чтобы заинтересовать украинского зрителя, Уилл Смит и Мартин Ловренс сняли короткий проморолик, в котором обратились к украинцам.

В начале видео Уилл Смит спрашивает украинцев, как у них дела, а Мартин Ловренс – оправились ли мы после праздников. Похоже, голливудские актеры уведомлены о том, что отдельные христианские общины празднуют рождественские праздники после Нового года.

Затем звезды мирового кино заявили, что "Плохие парни навсегда" спешат к нам и призывали посетить премьеру. "Увидимся 23 января", – завершил обращение Уилл Смит.

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Допис, поширений Sony Pictures Україна (@sonypicturesua) 15 Січ 2020 р. о 3:25 PST

Обновлено в 18:07 Известные актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам в видеоролике. Они прорекламировали новый фильм со своим участием: "Плохие парни навсегда". И спросили, все ли ожили после праздников, или же еще продолжают праздновать. Но в любом случае они пригласили…

Обновлено в 18:22 Режиссеры фильма – Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс и Джо Пантолиано.

ФОТО К НОВОСТИ: «Уилл Смит и Мартин Лоуренс поздравили украинцев»
Фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали поздравление для украинцев
Фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс поздравили украинцев
Фото "Как жизнь, Украина?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное видео
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 15:03 Легендарные копы-напарники Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Актеры поинтересовались все ли ожили после праздников и готовы ли к драйвовому комедийному экшну…
Униан Униан  ·  15.01.20, 16:26 При этом они напомнили о скорой премьере фильма "Плохие парни навсегда"
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 16:40 Известные актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное обращение к украинцам. Ролик появился на YouTube-канале B&H Film Distribution Company. В ролике актеры обратились к украинцам, и спросили…
Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 17:20 Звезды "Плохих парней" поздравили украинцев.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  15.01.20, 17:27 Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали обращение к украинцамВ ролике актеры обратились к украинцам, и спросили - все ли ожили после праздников. Оказалось, что актеры рекламируют кинокомедию, в которой сыграли…
MIGnews MIGnews  ·  15.01.20, 17:34 Известные голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали специальное видеообращение к украинцам.
Фокус Фокус  ·  15.01.20, 18:07 Известные актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам в видеоролике. Они прорекламировали новый фильм со своим участием: "Плохие парни навсегда". И спросили, все ли ожили после праздников,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.01.20, 18:22 Знаменитые "копы-напарники" – голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в Youtube.Актеры…
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