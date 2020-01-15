Известные голливудские звезды неожиданно обратились к украинцам в коротком ролике. 51-летний Уилл Смит и 54-летний Мартин Ловренс неординарным способом прорекламировали фильм "Плохие парни 3", пригласив украинских зрителей посетить премьеру.

Звезды мирового уровня, которые снимаются в известных картинах, начали неординарным способом продвигать фильмы со своим участием в отдельных странах. Так, чтобы заинтересовать украинского зрителя, Уилл Смит и Мартин Ловренс сняли короткий проморолик, в котором обратились к украинцам.

В начале видео Уилл Смит спрашивает украинцев, как у них дела, а Мартин Ловренс – оправились ли мы после праздников. Похоже, голливудские актеры уведомлены о том, что отдельные христианские общины празднуют рождественские праздники после Нового года.

Затем звезды мирового кино заявили, что "Плохие парни навсегда" спешат к нам и призывали посетить премьеру. "Увидимся 23 января", – завершил обращение Уилл Смит.

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Допис, поширений Sony Pictures Україна (@sonypicturesua) 15 Січ 2020 р. о 3:25 PST

Обновлено в 18:07 Известные актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам в видеоролике. Они прорекламировали новый фильм со своим участием: "Плохие парни навсегда". И спросили, все ли ожили после праздников, или же еще продолжают праздновать. Но в любом случае они пригласили…

Обновлено в 18:22 Режиссеры фильма – Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс и Джо Пантолиано.