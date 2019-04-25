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Указ Путина о паспортах в ОРДЛО является покушением на суверенитет Украины – Госдепартамент США

Указ Путина о паспортах в ОРДЛО является покушением на суверенитет Украины – Госдепартамент США (3 новости)

«США осуждают решение президента России предоставить в упрощенном порядке российское гражданство украинцам, проживающим на востоке Украины»

Решение президента РФ Владимира Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей, создает серьезные препятствия для реализации Минских соглашений, заявили в Государственном департаменте США.

Соединенные Штаты осуждают решение президента России Владимира Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в оккупированных РФ отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на сайте Госдепартамента 24 апреля.

"Россия с помощью этих крайне провокационных действий усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Решение президента Путина создает серьезные препятствия для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса. Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над восточной Украиной", сказано в сообщении.

Отмечается, что указ Путина появился всего через три дня после президентских выборов в Украине, на которых победил Владимир Зеленский.

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"Избранный президент Зеленский неоднократно выражал свою готовность серьезно взаимодействовать с Россией для выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на востоке Украины, в результате которого погибло около 13 тыс. человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнять свои минские обязательства", резюмировали в Госдепартаменте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителям оккупированных боевиками территорий Донбасса. Документ обнародован 24 апреля 2019 года на сайте Кремля.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

Украина попросила Совет Безопасности ООН созвать заседание в связи с решением Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе. Оно пройдет 25 апреля.

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что решением о выдаче паспортов РФ подтвердила, что является стороной конфликта.

В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений и от санкций. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.04.19, 06:20 В ведомстве отметили, что российский президент совершает такой шаг всего через несколько дней после победы на выборах Владимира Зеленского, который настроен на диалог с РФ.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 07:30 США осуждают решение президента России предоставить в упрощенном порядке российское гражданство украинцам, проживающим на востоке Украины
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