Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса - заявление МИД (6 новостей) «В Украине разочарованы прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за ситуации, который создала вокруг него Россия,…»

Украина активизирует диалог с НАТО, чтобы найти возможные пути укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса в ответ на агрессивные действия России и в связи с прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности". Об этом сказано в заявлении МИД Украины в пятницу, 2 августа.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", - подчеркнули в заявлении.

Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

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"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - отметили в МИД.

Обновлено в 22:49 Отмечается, что формально не будучи стороной договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 годах в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.