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Украина арестовала российский танкер "NEYMA"

Украина арестовала российский танкер "NEYMA" (5 новостей)

«Суд наложил арест на российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года»

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска российского танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», - написал он в Facebook.

По словам Матиоса, российские СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

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«Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Экипаж задержанного судна отпустили. По данным СБУ, моряки не нарушали законы Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 16:53 Украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году.
Апостроф Апостроф  ·  30.07.19, 17:04 Суд наложил арест на российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.07.19, 17:53 Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском...
Facenews Facenews  ·  30.07.19, 18:35 Переименованный танкер Nika Spirit арестован по решению суда Украины. Действия украинских следователей признаны правомерными и законными.Приморский районный суд Одессы во вторник, 30 июля, распорядился…
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