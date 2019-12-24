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Украина больше не сможет экспортировать коньяк и шампанское

Украина больше не сможет экспортировать коньяк и шампанское (6 новостей)

«Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского: теперь только игристое вино и виски»

Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское". Теперь из страны будут экспортироваться вино игристое и бренди, согласно кодам классификации внешнеэкономической деятельности.

В Украине завершился переходный период после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, в течение которого украинские производители имели право использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес, сообщает Торгово-промышленная палата Украины.

"Учитывая то, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес"", говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

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В октябре 2018 года гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском Союзе.

Закон №123-IX о совершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается, в частности, брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина больше не сможет экспортировать коньяк и шампанское»
Фото Украина прекратила выпуск коньяка и шампанского
Фото Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского – ТПП
Фото Никакого коньяка и бренди: Украина перестанет экспортировать ряд спиртных напитков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.12.19, 13:36 Теперь, согласно кодов классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.19, 13:38 Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода после подписания…
Капитал Капитал  ·  24.12.19, 13:56 Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.19, 14:18 Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода после подписания…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  24.12.19, 15:23 Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского: теперь только игристое вино и виски.
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