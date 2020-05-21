Украина бойкотирует конференцию Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия

Европейский союз и несколько его членов могут нарушить правила блока относительно контактов с фактической властью аннексированного Россией Крыма, приняв участие в организованной Москвой видеоконференции по ситуации в регионе.

Двое дипломатов из стран-членов ЕС, которые не уполномочены говорить публично, сообщили СМИ, что около 19 из 27 представителей стран Евросоюза на разных уровнях, а также делегация ЕС в ООН планируют участвовать в событиях, запланированных на 21 мая.

В пояснительной записке о конференции, автором которой является постоянная миссия России при Организации Объединенных Наций и которая есть в распоряжении СМИ сказано, что на западе приветствуют всех "базирующихся в Нью-Йорке представителей государств-членов ООН на уровне постоянных представителей, их заместителей и экспертов, а также прессу", отмечает издание.

Встречи подобного формата, которые часто используют в ООН, являются неофициальным мерами, которые позволяют членам учрежден...