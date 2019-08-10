  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:20
· Турция · Оружие
Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие

Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие (8 новостей)

«Укрспецэкспорт подписал соглашения с турецкой Baykar Defence»

Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Defence" создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Задачей нового предприятия будет серийное производство новых образцов современного вооружения для собственных армий, сообщает СНБО.

Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений на новый уровень сотрудничества оборонных технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения.

Столтенберг: Турция как союзник НАТО намного важнее, чем С-400
Столтенберг: Турция как союзник НАТО намного важнее, чем С-400

Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

18 марта беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 совершил испытания на Житомирщине.

Около полудня БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.

Обновлено в 17:24 Госкомпания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и ведущий турецкий производитель беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий

Обновлено в 18:20 Укрспецэкспорт подписал соглашения с турецкой Baykar Defence.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие»
Фото Украина договорилась с Турцией серийно производить современное оружие
Фото Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие
Фото Стало известно, какую высокоточное оружие будут совместно производить Украина и Турция
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  10.08.19, 11:37 Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.19, 14:46 Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.08.19, 15:15 Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соответствующий документ был подписан...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Прямий Прямий  ·  10.08.19, 17:07 Украинский концерн "Укроборонпром" и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия, в частности беспилотников и аэрокосмических технологий. Об этом…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.08.19, 17:24 Госкомпания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и ведущий турецкий производитель беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.08.19, 18:20 Укрспецэкспорт подписал соглашения с турецкой Baykar Defence.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человечество для выживания должно отказаться от мяса – доклад ООН

Человечество для выживания должно отказаться от мяса – доклад ООН
Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского хозяйства

Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского…
&quot;Россия усилила обстрелы на Донбассе&quot;: Украина понесла новые потери

"Россия усилила обстрелы на Донбассе": Украина понесла новые потери
Сейм Польши избрал нового спикера

Сейм Польши избрал нового спикера
Настя Каменских поделилась фото из отдыха в Италии

Настя Каменских поделилась фото из отдыха в Италии
Динамо - Шахтер - 1:2: видео-трансляция поединка

Динамо - Шахтер - 1:2: видео-трансляция поединка
Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической коалиции между ними

Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической…
Красочный праздник собрал одесситов и гостей Одессы в одном из парков, - ФОТО

Красочный праздник собрал одесситов и гостей Одессы в одном из…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.