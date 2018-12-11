Украина должна покупать свой уголь, а не российский или американский - Ляшко (5 новостей) «Закрепление приоритета украинского угля повысит спрос на него и увеличит его добычу, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко»

США и Россия хотят, чтобы Украина покупала уголь у них, но если ТЭС не будут покупать украинский уголь, под угрозой окажутся шахтеры и их семьи, заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.Закрепление приоритета украинского угля для сжигания на ТЭС позволит увеличить его добычу, поэтому правительство должно, несмотря на давление, принять такое решение, написал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Политик убежден, что работа украинских теплоэлектростанций на импортном угле, а не отечетственном, приведет ухудшению жизни шахтеров и чрезвычайному положению в энергетике.

"Мне известно, что на правительство Украины давит США. Так, американский посол выступила против приоритета украинского угля. Конечно, и США, и Россия хотят, чтобы мы покупать уголь у них. Я требую от правительства, несмотря на давление, заботиться о родных украинских шахтерах, а не о американских, африканских, российских, заявил нардеп. На угольных предприятиях страны работает более 78 тыс. человек. Если наши станции не будут покупать украинский уголь, то мы ставим под угрозу не только самих шахтеров, а их семьи, их детей".

Ляшко напомнил, что зависимость от импортного антрацита уже приводила к чрезвычайному положению в энергетике и веерным отключениям электричества в 2014 2015 годы.

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"Закрепление приоритета украинского угля повысит спрос на него и увеличит его добычу. Это стабилизирует рабочий процесс в шахтерских регионах, сохранит рабочие места. Но главное это будет решительным шагом к настоящей энергетической безопасности страны!" считает Ляшко.

К своему посту он приложил копию письма на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, подписанного послом США в Украине Мари Йованович.

Украина в январе октябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 15,5% на 2 млн 343 тысячи тонн до 17 млн 426 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госфискальной службы.

23 ноября член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук заявил, что Украина снова оказалась на грани отключения электроэнергии. Среди причин коллапса он назвал простаивание антрацитовых блоков ТЭС, нежелание Славянской ТЭС работать из-за низкого тарифа и ненадежность атомной генерации. По мнению автора, для того чтобы избежать аварийных отключений, в 2019 году нужно повысить оптовую рыночную цену на электроэнергию и закрепить приоритет угля марки Г на законодательном уровне.