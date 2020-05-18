Украина экстрадировала в Грузию одного из лидеров ИГИЛ

В Грузию экстрадировали террористаВ Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль-Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", передает FaceNews.ua.

Как сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки. Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.В Грузии в отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье о членстве и участии в террористической организации (ст.327 УК Грузии). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению....