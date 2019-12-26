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Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский"

Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" (8 новостей и 1 видео)

«Полиция выдворила за пределы страны вора в законе по кличке Батыр Бухарский»

Сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" и при содействии Государственной пограничной службы Украины экстрадировали его в Королевство Испания. Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Во вторник, 24 декабря,.. экстрадировали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что преступник с 2017 года последний находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ, как отмечается, он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем и которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании, на "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет, пишут полицейские.

В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины.

Правоохранители установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сразу сообщили об этом европейских коллег.

С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"В 1998 году в Москве "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик", - пишут полицейские.

Как сообщал УНН, полиция Киевской области задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 11:11 С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Королевства Испании
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 12:51 Полиция выдворила за пределы Украины "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.12.19, 13:11 24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.По данным полиции, с 2017 года Батыр Бухарский находился…
АТН АТН  ·  26.12.19, 13:18 Полиция выдворила за пределы Украины "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 13:18 Правоохранители выдворила за пределы Украины гражданина Российской Федерации, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 13:27 Полиция выдворила за пределы страны вора в законе по кличке Батыр Бухарский.
Униан Униан  ·  26.12.19, 14:27 В 1998 году «Батыр Бухарский» был коронован в Москве вором в законе «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом «Япончика».
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