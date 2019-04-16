Украина готова гарантировать безопасность транзита газа в ЕС, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман расценивает строительство газопровода Северный поток — 2 как новый вид российского гибридного оружия против стран Европы. Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини пресс-конференции в Братиславе, сообщает Укринформ. «Мы рассматриваем сегодня Nord Stream 2 не просто как проект газотранспортной системы, а это новый вид российского гибридного оружия против стран Европы. Конечно, Украина и Словакия имеют право и должны оставить за собой статус стран транзитеров, но вместе с этим статусом мы являемся гарантом безопасности поставок газа в европейские страны», — сказал Гройсман. Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся с Украиной, четко показала, что Россия ни при каких условиях не сможет гарантировать безопасность транзита через третьи маршруты. «А Украина и Словакия и европейские партнеры через использование ГТС Украины это способны обеспечить», — подчеркнул глава правительства. Гройсман напомнил: когда Украине необходима была газовая поддержка, правительству во главе с Арсением Яценюком удалось договориться со Словакией и международными партнерами о реверсной поставке газа, что спасло страну и уменьшило зависимость от РФ. «Сегодня этот канал поступления газа для нас очень важен, он обеспечивает нас энергетическим ресурсом и усиливает нашу энергетическую безопасность», — отметил премьер-министр. В свою очередь Пеллегрини подчеркнул, что словацкие компании заинтересованы в участии в работе будущего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины и планируют участвовать в реконструкции ГТС. Как известно, проект «Nord Stream 2» ( «Северный поток-2») предусматривает строительство нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность — свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Четыре страны — Финляндия, Швеция, Германия и РФ — одобрили строительство трубопровода. Украина выступает против строительства «Северного потока-2» из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками «Северного потока-2» являются США, Польша и страны Балтии.