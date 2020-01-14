Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО (16 новостей) «Страна поддержит усилия по укреплению безопасности»

Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Facebook.

Так, 14 января в штаб-квартире НАТО состоялась встреча вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

“Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма”, — рассказал Дмитрий Кулеба.

Также, реагируя на сообщение украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

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“Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО ”Один партнер — одна программа“, обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение. Дмитрий Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ”, - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНН, глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака.

Также ранее отмечалось, что НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани.

Обновлено в 23:28 "Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта…

Обновлено в 01:56 Украинские военные отправятся в Ирак после восстановления работы миссии Альянса в этой стране