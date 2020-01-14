  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО
Политика
УНН УНН · · Обновлено в 01:56
· НАТО · Военные · Военнослужащие · Работа · Миссия · Ирак
Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО (16 новостей)

«Страна поддержит усилия по укреплению безопасности»

Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Facebook.

Так, 14 января в штаб-квартире НАТО состоялась встреча вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

“Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма”, — рассказал Дмитрий Кулеба.

Также, реагируя на сообщение украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет
Генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет

“Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО ”Один партнер — одна программа“, обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение. Дмитрий Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ”, - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНН, глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака.

Также ранее отмечалось, что НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани.

Обновлено в 23:28 "Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта…

Обновлено в 01:56 Украинские военные отправятся в Ирак после восстановления работы миссии Альянса в этой стране

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО»
Фото Украина готова отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке
Фото Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО
Фото Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО
Фото Украина планирует отправить в Ирак 20 военных в рамках миссии НАТО
Фото Украина отправит военных в Ирак для помощи НАТО
Фото Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.20, 19:57 Украина готова отправить 20 военнослужащих в Ирак для поддержки миссии НАТО в этой стране. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 20:01 Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
Капитал Капитал  ·  14.01.20, 20:09 Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.20, 20:19 Украина будет принимать участие в миссии НАТО в Ираке.
РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.20, 20:33 Украина в рамках миссии НАТО готова отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 20:33 Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке.
Гордон Гордон  ·  14.01.20, 21:11 Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее…
Фокус Фокус  ·  14.01.20, 21:21 Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления…
Новый Регион Новый Регион  ·  14.01.20, 21:22 Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической…
Обозреватель Обозреватель  ·  14.01.20, 21:29 Страна поддержит усилия по укреплению безопасности
Газета День Газета День  ·  14.01.20, 21:37 Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке. Об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции…
Канал 112 Канал 112  ·  14.01.20, 22:11 Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак после возобновления работ миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  14.01.20, 23:28 Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в ходе…
Факты Факты  ·  15.01.20, 01:56 Украинские военные отправятся в Ирак после восстановления работы миссии Альянса в этой стране
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой был сбит самолет МАУ - Ельченко

Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой…
Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля

Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в…
Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии…
США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко

США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана

Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из…
Катастрофа самолета МАУ: Верховная Рада возложила ответственность на Иран

Катастрофа самолета МАУ: Верховная Рада возложила ответственность на Иран
Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман

Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в…
Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - &quot;ЧЕСНО&quot;. ВИДЕО

Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - "ЧЕСНО".…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лисянский: На КПВВ Луганщины и Донетчины умерло 27 человек за 2019г.

Лисянский: На КПВВ Луганщины и Донетчины умерло 27 человек за…
&quot;Запад не усвоил уроки&quot;: Казарин предупредил об угрозе новых оккупаций Россией

"Запад не усвоил уроки": Казарин предупредил об угрозе новых оккупаций…
&quot;Надорвать шоколадную скважину&quot;: эксперты рассказали, как управлять анальным сексом

"Надорвать шоколадную скважину": эксперты рассказали, как управлять анальным сексом
Ученые рассказали о правилах крепкого сна

Ученые рассказали о правилах крепкого сна
&quot;Укртатнафта&quot; против закупок &quot;Нафтогазом&quot; нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

"Укртатнафта" против закупок "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании
Лучший старт за 8 лет: биткоин с начала 2020 года подорожал на 20%

Лучший старт за 8 лет: биткоин с начала 2020 года…
В США самолет для аварийной посадки совершил сброс авиатоплива над городом. Пострадали более 50 человек

В США самолет для аварийной посадки совершил сброс авиатоплива над…
США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.