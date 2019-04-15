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Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук

Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук (4 новости)

«Украина готова направить своих лучших специалистов для проведния работ по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил министр культуры Украины…»

Пожар в соборе Парижской Богоматери – удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.Украина готова направить во Францию лучших реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, пожар в котором начался 15 апреля. Об этом в Facebook заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. Работа Минкультуры сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследие на оккупированных территориях, как никто другой знаем, как больно наблюдать это вживую. Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайному памятнику. От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора", написал он.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнулначался пожар, на площадке не было работников.

У здания обрушились шпиль и крыша. О пострадавших не сообщалось.

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В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.

Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти 200 лет — с середины XII до середины XIV века.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук»
Фото Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук
Фото Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук
Фото Украина готова направить лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Парижской Богоматери, - Нищук
Фото Нищук: Мы готовы максимально быстро направить лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора Парижской Богоматери
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.04.19, 22:46 Украина готова направить своих лучших специалистов для проведния работ по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.04.19, 22:46 Украина готова направить своих лучших специалистов для проведния работ по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook…
Канал 112 Канал 112  ·  15.04.19, 22:47 Украина готова максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на…
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