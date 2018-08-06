Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян

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Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - сказал он в «Сніданку з 1+1».

Обновлено в 13:29 «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - сказал он.

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Обновлено в 13:44 Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Сніданку з 1+1, передает ТСН. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он.