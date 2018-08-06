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Экономика и финансы
ForUm ForUm · · Обновлено в 13:44
Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян

Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян (9 новостей)

«Кабмин готовит соответствующее решение»

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - сказал он в «Сніданку з 1+1».

Обновлено в 13:29 «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - сказал он.

Владимир Кличко развелся, - СМИ
Владимир Кличко развелся, - СМИ

Обновлено в 13:44 Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Сніданку з 1+1, передает ТСН. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян»
Фото Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с РФ - Омелян
Фото Украина закроет ж/д сообщение с Россией - Омелян
Фото Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян
Фото Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией
Фото Омелян: Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой
Фото Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 10:24 Сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.08.18, 10:37 Кабмин готовит соответствующее решение
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 11:51 Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  06.08.18, 12:29 Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией, анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов. По словам министра, на данный момент этот вопрос…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  06.08.18, 12:44 В правительстве не исключают отмены железнодорожного сообщения с Москвой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Год назад он говорил, что поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного…
MIGnews MIGnews  ·  06.08.18, 12:49 Мининфраструктуры рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с РФ.
Главком Главком  ·  06.08.18, 13:29 Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ТВ-программе «Сніданок з 1+1». «Мы рассматриваем сейчас…
Хвиля Хвиля  ·  06.08.18, 13:44 Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Сніданку з 1+1, передает ТСН. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия…
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