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Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества

Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества (3 новости)

«Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий»

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий. Об этом сообщает МИД Беларуси.

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития украинско-белорусского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - сообщили в МИД.

По словам дипломатов, посол Украины также передал белорусской стороне вышиванку - подарок от Президента Украины Владимира Зеленского Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.

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Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 19:21 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприят«Министр иностранных…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 19:31 Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий.
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