Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества (3 новости) «Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий»

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня обсудил с послом Украины Игорем Кизимом вопросы развития сотрудничества, в том числе график совместных официальных мероприятий. Об этом сообщает МИД Беларуси.

"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития украинско-белорусского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год", - сообщили в МИД.

По словам дипломатов, посол Украины также передал белорусской стороне вышиванку - подарок от Президента Украины Владимира Зеленского Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.