Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими (5 новостей) «Теперь ведомства двух стран будут плотнее сотрудничать в сфере общих вопросов»

В Чехии представители украинской полиции подписали меморандум о сотрудничестве с полицией Чехии. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Подписание меморандума состоялось по поручению главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Это произошло при участии заместителя главы полиции Украины Вячеслава Аброськина и заместителя главы полиции Чехии Ярослава Вилдома.

Согласно подписанному меморандуму теперь сотрудники полиции этих стран будут сотрудничать во время расследований преступлений, "связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием и проявлениями транснациональной преступности".

"Могу только сказать, что лидерам и членам преступных организаций, которые построили свои дома и спрятали свои деньги в банках за пределами нашей страны, жить станет хуже, а, возможно, уже и не смогут добраться до этих денег и домов", - написал Вячеслав Аброськин.

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Обновлено в 19:59 Подписание меморандума состоялось по поручению главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Это произошло при участии заместителя главы полиции Украины Вячеслава Аброськина и заместителя главы полиции Чехии Ярослава Вилдома.

Обновлено в 20:51 В Чехии представители украинской полиции подписали меморандум о сотрудничестве с полицией Чехии.