Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими

В Чехии представители украинской полиции подписали меморандум о сотрудничестве с полицией Чехии. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Подписание меморандума состоялось по поручению главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Это произошло при участии заместителя главы полиции Украины Вячеслава Аброськина и заместителя главы полиции Чехии Ярослава Вилдома.
Согласно подписанному меморандуму теперь сотрудники полиции этих стран будут сотрудничать во время расследований преступлений, "связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием и проявлениями транснациональной преступности".
"Могу только сказать, что лидерам и членам преступных организаций, которые построили свои дома и спрятали свои деньги в банках за пределами нашей страны, жить станет хуже, а, возможно, уже и не смогут добраться до этих денег и домов", - написал Вячеслав Аброськин.
Обновлено в 19:59 Подписание меморандума состоялось по поручению главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Это произошло при участии заместителя главы полиции Украины Вячеслава Аброськина и заместителя главы полиции Чехии Ярослава Вилдома.
Обновлено в 20:51 В Чехии представители украинской полиции подписали меморандум о сотрудничестве с полицией Чехии.