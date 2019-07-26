Украина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли (6 новостей) «Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, как только состоится Brexit»

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прогнозирует, что соглашение о едином авиационном пространстве между ЕС и Украиной может быть подписано до конца текущего года. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передают Українськi Новини. "Мои коллеги в Брюссел

Обновлено в 14:36 Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью ”Европейской правде”.

Обновлено в 15:37 Европейское общее авиационное пространство это двусторонний договор между Евросоюзом и третьими странами, который устанавливает общие стандарты безопасности и либерализирует рыночные отношения в сфере авиации.