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Украина
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 15:37
Украина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли

Украина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли (6 новостей)

«Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, как только состоится Brexit»

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прогнозирует, что соглашение о едином авиационном пространстве между ЕС и Украиной может быть подписано до конца текущего года. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передают Українськi Новини. "Мои коллеги в Брюссел

Обновлено в 14:36 Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью ”Европейской правде”.

Обновлено в 15:37 Европейское общее авиационное пространство это двусторонний договор между Евросоюзом и третьими странами, который устанавливает общие стандарты безопасности и либерализирует рыночные отношения в сфере авиации.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 10:09 Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, как только состоится Brexit.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.07.19, 11:04 Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока
Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 12:28 Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.
Finance Finance  ·  26.07.19, 14:36 Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  26.07.19, 15:37 Когда Великобритания выйдет из Евросоюза, препятствия для подписания соглашения о едином авиационном пространстве между ЕС и Украиной будут сняты, сообщил посол Европейского Союза в Украине Хьюг…
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