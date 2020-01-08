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Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:10
· Крушение · Самолет · МИД · Иран
Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ

Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ (5 новостей)

«В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране в среду.

Обновлено в 13:53 Украина и Иран договорились координировать дальнейшие действия следственных групп по делу авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Обновлено в 14:10 Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 10:58 В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.20, 13:25 Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп, которые расследуют крушение украинского самолета в Иране, произошедшее утром 8 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.20, 13:53 Украина и Иран договорились координировать дальнейшие действия следственных групп по делу авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.20, 14:10 Следователи Украины и Ирана будут координировать действие следственных групп для определения причин катастрофы Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал…
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