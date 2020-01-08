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Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ (5 новостей) «В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране в среду.

Обновлено в 13:53 Украина и Иран договорились координировать дальнейшие действия следственных групп по делу авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Обновлено в 14:10 Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.