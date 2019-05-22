Украина и Монголия отменят визовый режим

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 мая, передает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.
Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу, поскольку посол Монголии работает в Украине по совместительству. Посольство Монголии расположено в Польше.