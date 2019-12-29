Украина и ОРДЛО начали обмен пленными: все подробности (13 новостей) «СМИ сообщают, что обмен пленными закончен»

Начался большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками. Сама передача пленных пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Взамен тем на Родину из ОРДЛО вернутся 55 пленных.

Об этом обмене еще 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже.

Обмен пленными 29 декабря: онлайн-трансляция​

Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе

Кто попал в списки на обмен

В Украину должны вернуться военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года находятся в плену боевиков.

В то же время украинская сторона передаст оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и другие.

Кроме того так называемая обмудсен боевиков Дария Морозова заявила, что около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на территории Украины.

Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

Обновлено в 15:23 В Совете Европы говорят, что обмен между Киевом и ОРДЛО, это хорошая новость.

Обновлено в 15:32 В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По предварительной информации, всего в рамках обмена в Украину вернулся 81 человек. В ОРДЛО передали 139.