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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:32
· Обмен пленными · Россия
Украина и ОРДЛО начали обмен пленными: все подробности

Украина и ОРДЛО начали обмен пленными: все подробности (13 новостей)

«СМИ сообщают, что обмен пленными закончен»

Начался большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками. Сама передача пленных пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Взамен тем на Родину из ОРДЛО вернутся 55 пленных.

Об этом обмене еще 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже.

Обмен пленными 29 декабря: онлайн-трансляция​

Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе
Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе

Кто попал в списки на обмен

В Украину должны вернуться военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года находятся в плену боевиков.

В то же время украинская сторона передаст оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и другие.

Кроме того так называемая обмудсен боевиков Дария Морозова заявила, что около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на территории Украины.

Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

Обновлено в 15:23 В Совете Европы говорят, что обмен между Киевом и ОРДЛО, это хорошая новость.

Обновлено в 15:32 В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По предварительной информации, всего в рамках обмена в Украину вернулся 81 человек. В ОРДЛО передали 139.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина и ОРДЛО начали обмен пленными: все подробности»
Фото Названа формула обмена пленными
Фото СМИ назвали новую формулу обмена пленными с ОРДЛО
Фото СМИ об обмене пленными: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО - 139
Фото В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек, - СМИ
Фото Обмен удерживаемыми: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО получили 139 - СМИ
Фото В Совете Европы отреагировали на обмен между Киевом и ОРДЛО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.12.19, 09:54 Киев должен передать 87 человек в обмен на 55.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.19, 10:33 Обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО. Об этом рассказали в эфире канала "112".Отмечается, что обмен будет проходить в закрытом для прессы режиме."По официальной информации, он…
Главред Главред  ·  29.12.19, 11:15 В воскресенье, 29 декабря, проходит обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР». По данным СМИ, обмен удерживаемыми состоится по формуле 120 (Киев) на 80...
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.19, 13:18 Обмен удерживаемыми лицами должен способствовать достижению мира, обеспечить национальное примирение и единство страны, подчеркнули в партии
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  29.12.19, 13:55 СМИ сообщают, что обмен пленными закончен.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.12.19, 14:23 В день обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек. Об этом "112 Украина" рассказал источник, участвующий в обмене удерживаемыми. "139 на 81 - это окончательные цифры. Обмен закончен",…
АТН АТН  ·  29.12.19, 14:24 В рамках обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО отдали - 139 человек.
Первый городской Первый городской  ·  29.12.19, 14:31 Украина передала «ДНР» всех удерживаемых в рамках обмена пленных. Об этом сообщает РБК-Украина. 
УНН УНН  ·  29.12.19, 14:33 “Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными “всех на всех”, — написал он. То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться…
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 15:15 Сегодняшний обмен между Украиной и "ЛДНР" разделил украинское общество на два лагеря. Причина в личностях тех, кого должна передать на неподконтрольные территории Украина. Так, в списке есть имена "беркутовцев",…
Телеграф Телеграф  ·  29.12.19, 15:23 В Совете Европы говорят, что обмен между Киевом и ОРДЛО, это хорошая новость.
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 15:32 В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. По предварительной информации, всего в рамках обмена в Украину вернулся 81 человек. В ОРДЛО передали…
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