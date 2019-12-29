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Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые подробности и фото

Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа: первые подробности и фото (4 новости)

«В столице Австрии Вене, где проходят переговоры делегаций России и Украины относительно транзита газа, начался процесс подписания документов»

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января. Он уточнил, что сам процесс пока не завершен. О том, что процесс подписания документов «пошел», сообщил на своей странице в социальной сети и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Ранее он же заявил о продолжении переговоров с российскими представителями в Вене с целью финализации всех договоренностей. Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря. После длительных консультаций в Берлине и Минске «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось согласовать условия и объемы транзитных поставок газа в европейские страны в 2020 году. В соответствии с документом новый контракт должен быть подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд куб. м. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м, а затем будет составлять по 40 млрд куб

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 14:29 Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. Об этом сообщил руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook. По его словам,…
Апостроф Апостроф  ·  29.12.19, 14:59 В столице Австрии Вене, где проходят переговоры делегаций России и Украины относительно транзита газа, начался процесс подписания документов.
ForUm ForUm  ·  29.12.19, 17:20 Украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.Об этом сообщил глава Оператора…
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