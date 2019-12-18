Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме в Украину и далее в направлении Молдовы. Об этом сообщает в среду украинская компания. «Сегодня „Оператор ГТС Украины“ и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», — сказано в сообщении. Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром» от 2009 года, отметила компания. «По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам», — пояснили в компании.