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Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа

Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа (4 новости)

«Это создает дополнительный маршрут для импорта газа в Украину»

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме в Украину и далее в направлении Молдовы. Об этом сообщает в среду украинская компания. «Сегодня „Оператор ГТС Украины“ и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», — сказано в сообщении. Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром» от 2009 года, отметила компания. «По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам», — пояснили в компании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 10:51 Это создает дополнительный маршрут для импорта газа в Украину
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 13:44 Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор.
Главком Главком  ·  18.12.19, 13:59 Гендиректор «Оператора ГТС Украины» заявил, что соглашение является историческим
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