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Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород"

Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород" (4 новости)

«Взлетная полоса аэропорта заканчивается на границе между двумя странами»

Украина и Словакия в ходе двусторонних переговоров согласовали содержание соглашения об определении условий использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту Ужгород. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что на протяжении 17-18 декабря между делегациями Украины и Словакии проходили переговоры относительно возобновления работы аэропорту Ужгород. Стороны обсуждали соглашение об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словакии.

"Стороны постатейно обсудили положения соглашения, и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", – говорится в сообщении.

В дальнейшем документ будет согласован в соответствии внутригосударственных процедур. Украинская сторона обещает как можно скорее обеспечить согласования сделки, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.

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В октябре стало известно, что авиарейсы Киев-Ужгород остановили из-за сокращения светового дня. Выполнение посадки в аэропорту Ужгорода по приборам сейчас невозможно, потому что это предусматривает совместное пользование воздушным пространством Украины и Словакии. Специфика аэропорта Ужгород в том, что при взлете-посадке он затрагивает воздушное пространство соседней страны. Соглашение о таком совместном использовании между правительствами Украины и Словакии до сих пор не подписано.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород"»
Фото Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород"
Фото Украина и Словакия согласовали условия работы аэропорта Ужгород
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