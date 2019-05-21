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Finance Finance · · Обновлено в 15:29
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Украина и США обсудили вопрос Северного потока-2

Украина и США обсудили вопрос Северного потока-2 (6 новостей)

«Администрация США планирует ввести санкции против проекта Северный поток-2. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление…»

Администрация США планирует ввести санкции против проекта ”Северный поток – 2”.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время визита в Украину. Так, по данным агентства Bloomberg, американский министр отметил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении ”Северного потока – 2”. ”Сопротивление ”Северному потоку – 2” все еще очень активно в США”, – заявил Перри. ”Я ожидаю в не столь отдаленном будущем, что Сенат США и Палата представителей направят президенту США законопроект, который будет предполагать очень, очень тяжкие ограничения для компаний, если те продолжают вести дела с проектом ”Северный поток – 2”. Так что следите за новостями”, – добавил он. Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противником строительства газопроводов ”Северный поток – 2” и ”Турецкий поток”, которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы. В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции. Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри. Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство ”Северного потока-2”, введением санкций против причастных лиц и компаний. В то же время, проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска ”Северного потока – 2” перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает ”добро” на проект.

Обновлено в 13:44 Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

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Обновлено в 15:29 Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы. Президент США Дональд Трамп даже называл Германию заложником России из-за планов постройки газопровода.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.05.19, 13:03 Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с министром энергетики США Риком Перри предложил объединить усилия по противодействию российскому проекту Северный поток-2. Об этом шла речь на встрече во…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 13:44 Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 15:29 Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил министр энергетики США Рика Перри, передает Bloomberg. Как сообщается, министр заявил, что США вскоре могут…
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