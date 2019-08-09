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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:38
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Украина и США запустили совместный ядерный проект

Украина и США запустили совместный ядерный проект (8 новостей)

«Сотрудничество касается образования и исследований в сфере современной ядерной науки и инженерии»

Украина и Соединенные штаты Америки начали важный совместный проект в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.

В частности, страны будут обмениваться знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

Также в рамках конференции в США посольство Украины представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". Ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США – университете Джорджа Вашингтона.

Посол Украины Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

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Отметим, что 2 августа официально завершился срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.

Зато министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона относительно размещения новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.

Страны, которые имеют ядерное оружие

Обновлено в 10:59 Сообщение Украина и США начали совместный проект в ядерной области появились сначала на Прямий.

Обновлено в 12:38 "В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии", - сообщили в посольстве.

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Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.19, 10:08 Украина и США запустили в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.08.19, 10:22 В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.Открывая конференцию,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.19, 10:47 Сотрудничество касается образования и исследований в сфере современной ядерной науки и инженерии.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.19, 10:54 В Вашингтоне запущен совместный проект Украины и США по исследованиям в области ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook. Открывая конференцию, посол Украины в США…
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 10:59 В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, открывая…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.19, 12:38 Украина и США запустили проект сотрудничества в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Посольства США в Украине.Как отмечается, посол Украины…
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