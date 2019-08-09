Украина и США запустили совместный ядерный проект (8 новостей) «Сотрудничество касается образования и исследований в сфере современной ядерной науки и инженерии»

Украина и Соединенные штаты Америки начали важный совместный проект в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.

В частности, страны будут обмениваться знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

Также в рамках конференции в США посольство Украины представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". Ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США – университете Джорджа Вашингтона.

Посол Украины Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Госдеп США прокомментировал предложение Зеленского расширить Нормандский…

Отметим, что 2 августа официально завершился срок действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией. Этому предшествовали длительные ракетные споры, предупреждения со стороны НАТО и опасения европейских стран.

Зато министр обороны США Марк Эспер озвучил позицию Вашингтона относительно размещения новых американских ракет наземного базирования в Азии после того, как перестал действовать договор с Россией о запрете таких ракет.

Страны, которые имеют ядерное оружие

Обновлено в 10:59 Сообщение Украина и США начали совместный проект в ядерной области появились сначала на Прямий.

Обновлено в 12:38 "В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии", - сообщили в посольстве.