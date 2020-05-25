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Украина и Турция начинают переговоры по восстановлению авиасообщения и туризма

Украина и Турция начинают переговоры по восстановлению авиасообщения и туризма (7 новостей)

«Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере договорились о начале переговорного процесса относительно туристических путешествий.В понедельник, 25 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инф...

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина и Турция начинают переговоры по восстановлению авиасообщения и туризма»
Фото Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД
Фото МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
Фото Украина и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и туристических путешествий
Фото Украина и Турция начали переговоры по возобновлению авиасообщения
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 19:03 Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 19:14 Василий Боднар и Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между Украиной и Турцией.
Капитал Капитал  ·  25.05.20, 19:16 Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических…
УНН УНН  ·  25.05.20, 19:20 Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок. Об этом сообщает по итогам сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел Украины…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.05.20, 19:34 Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 19:34 Украина и Турция обсуждают возобновление авиационного сообщения и туристических путешествий. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики…
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