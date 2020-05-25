Украина и Турция начинают переговоры по восстановлению авиасообщения и туризма (7 новостей) «Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере договорились о начале переговорного процесса относительно туристических путешествий.В понедельник, 25 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", говорится в сообщении.

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